Вологодские легкоатлеты привезли 4 медали с чемпионата России

Соревнования прошли в Москве в Олимпийском центре братьев Знаменских 12-13 июля.

В турнире приняли участие 670 атлетов из 70-ти регионов России. В сборную Вологодской области вошли опытные легкоатлеты из Вологды, Череповца и Великого Устюга.



В первый день чемпионата череповчане завоевали одно серебро в толкании ядра и три бронзовых медали в дисциплинах 5000 м с/х, метание копья, 5000м.



Марина Кокорева, представительница ЛСК "Череповец" принесла две медали в копилку сборной, завоевав "серебро" в толкании ядра и "бронзу" в метании копья.