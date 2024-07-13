В Вологде водитель грузовика сбил пешехода

ДТП произошло вчера, 12 июля, в 11:34 у дома № 65 на улице Маршала Конева в областном центре. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу Областного Управления Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 56-летний водитель, находясь за рулем «КамАЗа», двигался задним ходом по обочине со стороны Окружного шоссе в направлении улицы Архангельской. В этот момент он наехал на 29-летнего мужчину, который шел навстречу грузовику.

Пешеход получил травму левой руки. Медицинскую помощь ему оказала на месте происшествия бригада скорой помощи.