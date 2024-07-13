Жители Вологды предлагают создать скейт-парк под мостом 800-летия

В Вологодской области полным ходом идет сбор предложений в Стратегию развития региона. Одно из предложений жителей областного центра касается создания скейт-парка на территории под мостом 800-летия.

«Мы хотим, чтобы здесь организовали скейт-парк, а также, возможно, баскетбольный корт с кольцами. Места достаточно, поэтому хотелось бы видоизменить данную площадку, создать из нее некое общественное пространство, которое будет привлекать больше людей, в частности молодежь», – рассказал Алексей Кот, один из авторов инициативы и куратор направлений «скейтинг» и «самокатинг» проекта «Дыхание улиц».

Алексей представил эту идею и. о. мэра Андрею Накрошаеву. По мнению автора инициативы, востребованность таких площадок подтвердило создание скейт-парка «Яма», где ежегодно фиксируется порядка 100 000 посещений. Каждый день там занимаются представители таких направлений, как BMX, скейтбординг, самокатный спорт и др. Новая локация, по мнению автора идеи, даст дополнительный импульс развитию этих видов спорта и станет еще одной точкой притяжения для активных вологжан.

От жителей Вологды поступило уже 187 инициатив разного формата в Стратегию развития региона. Предложения самые разнообразные: открытие новой библиотеки, создание площадки поколений, проведение массовых выпускных школьников по примеру Санкт-Петербурга. Однако большинство инициатив связано с благоустройством города – улучшением дорог и скверов. Значительное внимание также уделено развитию спортивной инфраструктуры.

На сайте стратегия35.рф можно как предложить свою инициативу, так и поддержать уже имеющееся предложения. Идеи, получившие наибольшую поддержку, будут выдвинуты на экспертное обсуждение, а затем выставлены на народное голосование.