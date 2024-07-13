Движение по троллейбусному маршруту №1 возобновят в Вологде

В областном центре после окончания реконструкции площади Бабушкина планируется возобновить движение по троллейбусному маршруту № 1. Об этом сообщил исполняющий обязанности мэра города Андрей Накрошаев.

«Высокий запрос горожан вижу именно на беспересадочный маршрут от ВПЗ до вокзала. Парк пополняется 20 машинами, поэтому мы имеем возможность не только заменить устаревшие троллейбусы, но и запустить дополнительный маршрут», – рассказал Андрей Накрошаев.

Троллейбус последует по измененному маршруту: он не будет поворачивать с Октябрьской на Мира, как раньше, а пойдет по ул. Герцена до Зосимовской, там свернет на вокзал. Тем же путем пойдет в обратном направлении.

На привокзальной площади уже очистили небо от сетей, поэтому обслуживать маршрут будут четыре троллейбуса с автономным ходом и электробус, который закупят уже к 1 сентября.

На данный момент идет набор водителей для работы на маршруте, а также для увеличения количества автобусов и троллейбусов на других маршрутах.