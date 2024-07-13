Ночного поджигателя квартир разыскивают в Шексне

[ Происшествия ]

Инцидент, о котором сообщили в пресс-службе регионального УМВД, произошел накануне ночью.

В подъезде жилого дома мужчина, запечатленный уличной камерой видеонаблюдения, облил дверь квартиры горючим и бросил рядом автомобильную покрышку.

Злоумышленника заметили, и он убежал.

Пироману на вид 30 – 35 лет, худощавого телосложения. Он был одет в камуфляжную куртку с капюшоном, синие джинсы, черные сланцы, при себе имел синюю спортивную сумку. 

Всех, кто узнал поджигателя или в курсе, где он находится, просят обратиться в ближайший отдел полиции или позвонить по телефонам в Шексне: 8 (81751) 2-12-40, 89517473750 либо 02.

УМВД РФ по Вологодской области
 

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