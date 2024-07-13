В Вологде задержан подозреваемый в убийстве и изнасиловании 18-летней давности

[ Происшествия ]

Тело жительницы дома на улице Гагарина нашли в родном подъезде. Жертву буквально искромсали ножом. Экспертиза показала, что незадолго до смерти несчастную изнасиловали.

На месте происшествия изъяли следы душегуба, но задержать его сразу не удалось. В этом году после проведения судебной экспертизы ДНК был выявлен генотип ранее судимого фигуранта. Этого человека отыскали, он признался в совершении злодеяния и подтвердил показания на месте.

По версии следствия, пьяный мужчина изнасиловал случайную знакомую, потом проводил ее до дома, а в подъезде несколько раз ударил ножом. 

12 июля, как сообщили в региональном СКР, подозреваемого задержали. Следствие ходатайствует о его аресте.

СУ СК РФ по Вологодской области
 

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