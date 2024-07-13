Житель Вожеги вымогал у девушек деньги, угрожая кастетом

Пьяный злоумышленник вломился в чужой дом на улице Пионерской в Вожеге.

Угрожая кастетом, он потребовал у хозяев денег.

Одна из девушек испугалась и вручила незваному гостю 28 тысяч рублей. На ее месте так поступили бы многие: посетитель - гражданин внушительных размеров.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что мужчину задержали 10 июля и завели на него дело о разбое. Следователь ходатайствовал об аресте подозреваемого.

На суде мужчина и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства, заявив, что скрываться злоумышленник не собирается: его сожительница беременна.

Эти доводы не повлияли на решение Вожегодского районного суда, который отправил дозреваемого в СИЗО на два месяца, до 9 сентября.