Житель Вожеги вымогал у девушек деньги, угрожая кастетом

[ Происшествия ]

Пьяный злоумышленник вломился в чужой дом на улице Пионерской в Вожеге.  
Угрожая кастетом, он потребовал у хозяев денег.

Одна из девушек испугалась и вручила незваному гостю 28 тысяч рублей. На ее месте так поступили бы многие: посетитель - гражданин внушительных размеров.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что мужчину задержали 10 июля и завели на него дело о разбое. Следователь ходатайствовал об аресте подозреваемого.

На суде мужчина и его адвокат возражали против удовлетворения ходатайства, заявив, что  скрываться злоумышленник не собирается: его сожительница беременна. 

Эти доводы не повлияли на решение Вожегодского районного суда, который  отправил дозреваемого в СИЗО на два месяца, до 9 сентября.

объединенная пресс-служба судов Вологодской области
 

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