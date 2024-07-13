Марк Марин и Иоаннис Калдис стали первыми новичками «Северстали» в межсезонье

За это время спортсмен провел 169 матчей, в которых забросил 9 шайб и отдал 20 результативных передач.



Иоаннис Калдис, канадский защитник, перешёл в череповецкий клуб из минского «Динамо». За минчан канадец провел 1 сезон, в 57 матчах забросил 7 шайб и набрал 24 очка.



«Я провёл отличный сезон в Минске. Тяжело было расставаться с ребятами и болельщиками, но я был очень рад возможности играть за «Северсталь». Определённо, эта команда входила в мою тройку фаворитов. «Северсталь» - молодая команда и мне это нравится. Последний раз на меня смотрели как на более опытного игрока, когда я играл в университетской команде. Это же здорово: они смогут чему-то научиться у меня, я смогу научиться чему-то у них», - сказал Калдис в интервью пресс-службе череповецкого клуба.