Сокольские панели CLT хотят использовать при строительстве центра для людей с расстройством пищевого поведения

Технологии CLT, рост использования которых наблюдается во всем мире, привлекают все больше внимания к теме деревянной архитектуры и соблюдению экостандартов при возведении зданий различного назначения.

- Для России это материал новый, поэтому на данном этапе важно повышать уровень знаний широкой аудитории о его конструкционных возможностях, безопасности и надежности применения, архитектурной адаптивности, а также развивать компетенции инженеров, настоящих и будущих, для проектирования недвижимости из CLT-панелей. В этой связи взаимодействие со студентами профильных образовательных учреждений, совместная работа над их дипломными проектами, связанными с изучением технологических достижений в области деревянного домостроения является для нас приоритетной задачей, — отметил генеральный директор ООО «Сокол СиЭлТи» Константин Пастухов.

Эксперты ООО «Сокол СиЭлТи», имеющие опыт разработки различной технической документации (например, каталоги узлов, СТО с общими техническими условиями и СТО на многоквартирные дома), консультировали студентов вузов Петрозаводска, Нижнего Новгорода, Рязани, Ижевска и других городов России в период подготовки их дипломных работ.





Эрик Лапинь посчитал стоимость возведения железобетонных стеновых панелей



Эрик Лапинь, выпускник института лесных, горных и строительных наук Петрозаводского государственного университета по направлению «Строительство», в своей выпускной квалификационной работе провел технико-экономическое сравнение вариантов возведения зданий из железобетонных панелей и перекрестно-клееных панелей CLT. Объектом для анализа эффективности стало 5-этажное жилое здание. В ходе подготовки проекта выпускник разработал технологические карты на монтаж стеновых панелей и плит перекрытия, а также комплексное технико-экономическое сравнение конструкций из железобетона и CLT-панелей с учетом стоимостных показателей.

Снежана Галицына, выпускница кафедры «Архитектура, градостроительство и дизайн» по специальности «Архитектор» Рязанского филиала Московского политехнического университета, выбрала для своей дипломной работы разработку концепции центра лечения и реабилитации для людей с расстройствами пищевого поведения. При разработке проекта центра лечения и реабилитации студентка изучала объекты с использованием CLT-панелей, поскольку дерево является одним из основных материалов, используемых в бионической архитектуре.







Из проекта Снежаны Галицыной



- Для людей с психологическими проблемами важно обеспечить ощущение спокойствия и уюта. Концепция здания должна отвлекать людей от мысли, что они проходят серьёзную терапию, помогать гармонизировать внутреннее состояние за счет создания атмосферы «как дома». Я считаю, что такой подход поможет более успешно проводить лечение, — рассказала Снежана Галицына о важности природных материалов в таких центрах.





Снежана Галицына



Никита Березин, студент 3 курса инженерно-строительного факультета Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета, подготовил реферативно-практическую работу по дисциплине «Метрология, стандартизация, сертификация и управление качеством». Работа посвящена метрологическому обеспечению определения модулей упругости и сдвига при изгибе CLT-плиты из плоскости.

Все студенческие работы получили высокую оценку экспертов, а некоторые из них получат развитие в будущих исследованиях.