Почти 80% перебоев интернет-трафика устраняют на Вологодчине до их возникновения

[ Общество ]

Современные технологии позволяют определять проблему конкретного пользователя, а также понять, на каком уровне сети она произошла. Как правило, связисты обнаруживают и устраняют большинство неисправностей без выхода к абонентам, что позволяет избежать обращений в службу поддержки пользователей.

- Благодаря слаженной охранно-предупредительной работе наших сотрудников случаи обрыва кабеля удалось свести к минимуму. А произошедшие инциденты остаются для абонентов незамеченными благодаря резервированию линий связи, - рассказал директор Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Евгений Забродин.

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