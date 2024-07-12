В Вологде юноша оформил на мать кредит, чтобы купить новый смартфон

20-летний вологжанин хотел купить новые смартфон и наушники, однако денег у него не оказалось. Тогда молодой человек оформил на свою мать кредит, не поставив ее в известность. Об это сообщает пресс-служба УМВД России по Вологодской области.

42-летняя женщина обратилась в дежурную часть отдела полиции. В своем заявлении она рассказала, что получила уведомление от банка о том, что необходимо внести платеж по кредиту, однако никаких кредитов вологжанка не оформляла.

В ходе разбирательства сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался ранее не судимый сын заявительницы. Молодой человек сознался в содеянном, пояснив, что решил купить себе новые гаджеты. Подозреваемый попытался взять кредит самостоятельно, но получил отказ. Тогда он решил оформить заем в размере 81 тысячи рублей на свою мать, предоставив ее паспортные данные финансовой организации.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.1ст.159 УК РФ (Мошенничество). Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 2 лет.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.