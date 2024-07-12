Мэр Череповца борется с "цветочными" вандалами

В Череповце массово воруют цветы из городских клумб. Неизвестные либо выкапывают цветы из ящиков вместе с корнями и землей, либо срывают распустившиеся бутоны. Об этом сообщает мэр города металлургов Вадим Германов на своей странице в соцсети ВКонтакте.

«Вам когда-нибудь дарили букет из петуний? Думаете, из таких цветов не собирают композиции? Наши цветоводы уверены – собирают. Иначе невозможно объяснить масштабы воровства этих цветов с городских клумб. На этой неделе мы показали вам красивые фото цветущего города. В этот же день специалисты Департамента жилищно-коммунального хозяйства прислали целую фотогалерею того, что случилось с растениями буквально за несколько дней», – рассказал Вадим Германов.

Мэр города отметил, что чаще всего портят клумбы рядом с тротуарами и на маршрутах, которые идут в сторону пляжей.

А на улице Ленина вандалы пытались унести цветок в ящике с землей, пронесли 50 метров и бросили на дороге. Видимо, не взяли во внимание вес ящика, который увеличивается из-за влажности земли.