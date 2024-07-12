Дело задушившей мужа жительницы Бабаево передали в суд

[ Происшествия ]

Семейная драма разыгралась в Бабаево в ночь на 22 апреля.

Муж и жена выпивали и поссорились. Женщина избила супруга, а потом задушила.

Подозреваемая сама сообщила о случившемся в полицию. Ее задержали и завели дело об убийстве. Вину горожанка полностью признала в ходе расследования.

В региональном СКР сообщили, что уголовное дело передали в суд.

В ходе следствия женщине предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении. Ознакомившись с его объемом и существом, она признала вину. Собранные следствием доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд для рассмотрения по существу

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