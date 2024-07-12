В Никольске задержали поджигателя двух жилых домов

[ Происшествия ]

Сначала он поджег дверь квартиры на первом этаже двухэтажного деревянного дома. Потом отправился в похожий дом и подпалил стену в подъезде.

Жильцы вовремя заметили возгорание и сбили пламя.

Полицейские обнаружили на местах следы горючего и предположили, что оба поджога совершил  тот же человек. Они по горячим следам задержали 41-летнего горожанина.

На мужчину завели дело за покушение на уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога. В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что пироману грозит до пяти лет колонии.

УМВД РФ по Вологодской области
 

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