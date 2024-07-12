Все лето в Вологде будут проходить экологические забеги

В Вологде активно развивается экологическое направление плоггинг, то есть забег на определенную дистанцию, во время которого по пути необходимо собирать мусор.

«Данный проект запущен в городе по инициативе неравнодушных вологжан. Жители очень активно участвуют в экоквесте «Чистые игры», который проходит два раза в год по всему городу. Но уборка нужна и точечно, на различных локациях, в разные сезоны. Поэтому мы решили реализовать такое необычное направление как плоггинг, чтобы совместить приятное с полезным – бег и уборка мусора, здоровье людей и чистота города. Первые несколько акций показали, что интерес есть. Что очень радует, к проекту присоединяются молодые люди», – рассказала начальник Управления по молодежной политике Администрации Вологды Яна Филиппова.

С начала лета прошло уже несколько подобных акций, к ним присоединись десятки вологжан. Участие в забеге бесплатное, мешки и перчатки для сбора мусора выдают организаторы на месте.

В рамках плоггинга удалось сделать чище улицу Залинейную, аллею по улице Ильюшина и скейт-парк «Яму». Наиболее часто встречающийся вид отходов – пластик, позже его, как и другие отходы, направят на переработку.

Такие мероприятия будут проходить все лето. Организатором выступает МЦ «ГОРКОМ35» при поддержке Администрации Вологды.