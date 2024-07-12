В Верховажском районе женщина погибла во время пожара

Трагедия со смертельным исходом произошла сегодня ночью. В половине первого в пожарную службу поступило сообщение о возгорании в частном доме в деревне Елисеевская Верховажского округа. Об это сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Вологодской области.

На место происшествия выехали 6 огнеборцев и 3 единицы техники. Огонь удалось потушить на площади 61 квадратный метр. В сгоревшем доме сотрудники МЧС обнаружили тело погибшей женщины – 72-летней собственницы.

На данный момент специалисты устанавливают причины и обстоятельства случившегося.