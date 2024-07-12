Жители домов на Кирова и Челюскинцев обсудили проект детской площадки

Идеи по благоустройству и реконструкции детской площадки внутри двора на Кирова, 22 и Челюскинцев, 4, 6, 8 обсудили глава Вологды Юрий Сапожников с жителями, представителями ТОС «Кировский» и Центра по работе с населением. Активисты хотели бы представить ее для участия в проекте «Народный бюджет ТОС» на 2025 год.

«Имеющуюся старую спортивную площадку нужно приводить в порядок. Договорились представить ее для участия в городском проекте «Народный бюджет ТОС», изменив ее функционал. Предполагается, что здесь будет детская площадка с элементами для занятий физкультурой. С жителями этого двора мы взаимодействуем давно, я знаю, что площадка популярна и у детей, и у взрослых. Конечно, условия для отдыха должны быть достойные», — отметил Юрий Сапожников.

Напомним, что в 2024 году в рамках проекта «Народный бюджет ТОС» будет реализовано 29 инициатив ТОСов.