Рецидивист против полиграфа: почему полиция Бабаева не верит показаниям потерпевших

Странная история произошла в Бабаевском округе, где местная полиция заставляет потерпевших от кражи проходить тест на полиграфе. При этом человек, подозреваемый в краже, мало того, что хорошо известен в полиции, как рецидивист, так полиция принимает активное участие в его трудоустройстве.

История, произошедшая с генеральным директором лесоперерабатывающего предприятия Татьяной Луговой, из банальной кражи может перерасти в очень громкий скандал. Примерно в середине апреля этого года из хозпостройки, расположенной в деревне Андроново, был украден радиатор от грузового автомобиля КРАЗ, принадлежащего Татьяне. Сам радиатор был куплен еще несколько лет назад, а летом этого года запчасть срочно понадобилась для замены на автомобиле. Но в гараже его не оказалось.

Понятно, что радиатор для «КРАЗа» - это не маленькая гайка, которая может закатиться в щель. Не найдя детали, потерпевшая обратилась в местное отделение полиции по факту кражи. Стоимость похищенного радиатора Татьяна оценила в 90 тысяч рублей.

«Наша деревня находится в достаточно глухом месте, случайных людей здесь не бывает, поэтому нам казалось, что найти человека, укравшего радиатор, будет не сложно», - рассказала Татьяна.

Главным подозреваемым у местных жителей оказался разнорабочий, которого зимой этого года попросили трудоустроить сотрудники МО МВД «Бабаевский». В полиции пояснили, что мужчина «где-то залетел по административной статье» и не может официально найти работу. Позже, правда, оказалось, что у подозреваемого несколько «ходок» по статьям за имущественные преступления, в том числе за кражи. Общее количество времени, проведенного в «местах не столь отдаленных», у гражданина исчислялось более десятка лет.

Несмотря на то, что дело казалось очевидным, расследование полиции вызвало у потерпевшей удивление.

«Сначала у меня начали выяснять все подробности приобретение радиатора – где купили, сколько за него заплатили, за наличные покупали или по безналу, для каких целей приобретали? Потом участковый сказал, что начальник райотдела Сергей Чежин требует снять с меня показания с помощью полиграфа. Для меня это было странным. Казалось бы – все просто: есть заявление о краже имущества и есть подозреваемый. Однако полиция начала действовать очень нелогично. Я ответила, что не считаю в прохождении полиграфа никакой необходимости, о чем и указала в объяснении», - рассказала Татьяна.

Женщина не исключает, что причиной такого отношения к ней со стороны руководства райотдела полиции может быть история с пожаром в гараже, который произошел несколько лет назад. Тогда противопожарная экспертиза установила факт поджога, однако в полиции сотрудник следственного отдела Сергей Чежин (который сейчас возглавляет МО МВД «Бабаевский») жестко дал понять, что выводы экспертов неправильные и никакого поджога не было. После этого разговора Татьяна написала заявление на неправомерные действие сотрудника полиции. Несмотря на то, что потерпевшие заявляли о подозрении в поджоге известных в районе «черных лесорубов», уголовное дело «утонуло» в архивах райотдела.

Татьяна сейчас намерена идти до конца и добиваться справедливости как на уровне регионального УМВД и даже министерства полиции. Правда, недоумевает, почему банальной кражей должно заниматься областное управление, а не местный райотдел, у которого для этого есть все средства.