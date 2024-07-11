Суд продлил срок ареста Евгения Шулепова до 13 сентября

Ранее бывшему мэру Вологды инкриминировали превышение должностных полномочий при реализации программ переселения граждан из аварийного жилья и получение взятки от застройщика.

В ходе дальнейшего расследования, как сообщили в региональном СКР, также выяснилось, что экс-глава муниципального образования причастен к приватизации и последующей продаже, а также использованию в личных целях муниципального имущества в центре Вологды, включая объекты культурного наследия.

На принадлежащие Шулепову здания, земельные участки, расположенные на территории Вологодской области и за ее пределами, на его автомобиль и денежные средства наложен арест на общую сумму порядка 80 миллионов рублей.

В объединенной пресс-службе судов Вологодской области сообщили, что Вологодский городской суд 11 июля удовлетворил ходатайство следствия и продлил срок содержания бывшего мэра в СИЗО до 13 сентября.