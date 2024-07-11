Череповецкая бегунья привезла золото и бронзу со всероссийской Универсиады

На дистанции 100 метров череповецкая бегунья, спортсмен-инструктор Центра спортивного развития МАОУ ДО "СШ "Спортивный клуб Череповец", завоевала золотую медаль с результатом 11,82 секунды. В беге на 200 метров среди девушек она заняла третье место с результатом 24,82.



Отметим что в начале 2024 года Анастасия получила звание Мастер спорта России. Тренируется девушка под руководством тренера Николая Смелова