Вологжанам могут запретить курить на остановках

Если нормативный акт примут, курильщикам придется дымить на расстоянии пяти метров от остановок, магазинов и жилых домов.

Сейчас запрет распространяется на курение на расстоянии 15 метров от метро, вокзалов и аэропортов. При этом в некоторых воздушных гаванях имеются специально оборудованные места для курения, только найти их непросто.

Авторы законопроекта утверждают, что табачный дым мешает, в частности, жильцам первых двух этажей домов, в которых расположены различные организации.

Многие пользователи соцсетей новый запрет поддержали. А некоторые удивились. Как выяснилось, курильщики не слишком внимательно читали предыдущую редакцию закона и искренне полагали, что возле магазинов и на остановках давным-давно не разрешается дымить.