Вологжанам могут запретить курить на остановках

[ Общество ]

Если нормативный акт примут, курильщикам придется дымить на расстоянии пяти метров от остановок, магазинов и жилых домов. 

Сейчас запрет распространяется на курение на расстоянии 15 метров от метро, вокзалов и аэропортов. При этом в некоторых воздушных гаванях имеются специально оборудованные места для курения, только найти их непросто. 

Авторы законопроекта утверждают, что табачный дым мешает, в частности, жильцам первых двух этажей домов, в которых расположены различные организации.

Многие пользователи соцсетей новый запрет поддержали. А некоторые удивились. Как выяснилось, курильщики не слишком внимательно читали предыдущую редакцию закона и искренне полагали, что возле магазинов и на остановках давным-давно не разрешается дымить.

freepik.com
 

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