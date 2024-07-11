С начала года Вологодчина экспортировала продукцию АПК на 23,6 млн долларов

За первую половину 2024 года Вологодская область отправила на экспорт продукции агропромышленного комплекса на 23,6 миллионов долларов. Целевой показатель регионального проекта выполнен на 56 %.

«С начала года вологодская продукция направлена в 20 стран дальнего и ближнего зарубежья, экспорт осуществляют 15 предприятий агропромышленного комплекса региона, совокупная сумма поставок достигла 23,6 миллионов долларов», – рассказал врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Первое место в структуре регионального экспорта заняло детское питание. Его направили в Узбекистан на сумму более 11 миллионов долларов. На втором месте кондитерские изделия. В 14 стран направили вологодские сладости почти на 6 миллионов долларов. На третьем – мука тонкого и грубого помола и гранулы из рыбы или ракообразных (готовые корма для животных).

Кроме того, в этом году экспортируется молочная, мукомольно-крупяная, алкогольная продукция, икра осетровая, овощи, чай, суточный молодняк цыплят, жир животный технический.

С 2019 года на Вологодчине реализуется региональный проект «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт». С начала его реализации объем экспорта агропромышленной продукции вырос в 2,3 раза.