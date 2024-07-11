В этом году мобильная связь появится в домах более 1700 жителей вологодских сел

Свыше 1700 жителей будут обеспечены мобильной связью и высокоскоростным интернетом до конца этого года в рамках комплексного инфраструктурного проекта «Связь на селе». Об этом сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов в своем телеграмм-канале.

Проект охватывает 8 «кустовых» территорий с деревнями и сёлами, не попадающих в федеральную программу «Устранение цифрового неравенства 2.0».

В проект вошли населённые пункты на территории Кичменгско-Городецкого, Никольского, Сямженского, Тарногского, Харовского и Шекснинского округов. В том числе 76 населённых пунктов с численностью населения менее 100 человек.

Георгий Филимонов добавил, что проект реализуется совместно с компанией «Ростелеком» и операторами связи.