Череповчанин через суд вернул деньги за уничтоженный продавцом айфон

Двенадцатый айфон 37-летний череповчанин купил в сентябре прошлого года на маркетплейсе за 60 с лишним тысяч. Когда пришла посылка, оказалось, что гаджет не включается и на зарядку не реагирует.

Покупатель оформил заявку на возврат товара и сдал айфон в пункт выдачи.

Спустя какое-то время на обращение покупателя поступил ответ: возврат отклонен, товар не прошел проверку на складе Озон.



Череповчанин обратился к продавцу с претензией, требуя вернуть деньги, но ему ответили, будто он вернул не тот телефон, который отправляли изначально.



Тогда мужчина подал в суд. Представитель ответчика, как рассказали в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, заявил, что при осмотре заказа выявлена подмена товара: в коробке находилась копия смартфона без серийных номеров. В правоохранительные органы о факте подмены не сообщили, а уничтожили смартфон.



Суд пришел к выводу, что объективных и неоспоримых доказательств тому, что подмена приобретенного товара была произведена покупателем не представлено. Акт осмотра и вскрытия, представленный ответчиком, доказательством не является. Из него невозможно установить кем именно и в какой момент произведена подмена. Тем более, товар уничтожен.

Череповецкий районный суд взыскал с продавца около 156 тысяч рублей. Теперь предприятие заплатит не только стоимость товара, но и неустойку, штраф, а также компенсацию за моральный вред.