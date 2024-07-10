В Вологодской области увеличен размер выплат для студентов-целевиков медвузов

На Вологодчине увеличили размер выплат для студентов-целевиков, учащихся в медицинских вузах и колледжах. Соответствующие изменения вступят в силу с 1 сентября 2024 года. Об этом сообщает врио губернатора области Георгий Филимонов.

Изменения коснуться медработников, прибывших на работу в сельскую местность. Для «земских врачей» единовременная выплата составит до 2,5 миллионов рублей, для «земских фельдшеров», то есть медсестер и акушерок – до 1 миллиона рублей.

Помимо этого, при трудоустройстве в медицинские организации, расположенные на удаленных и труднодоступных территориях, размер выплаты составит 3 миллиона рублей для врачей и 1,5 миллиона рублей для фельдшеров.

Не обошли мимо и медучреждения Вологды и Череповца. Молодые специалисты по отдельным специальностям могут получить при трудоустройстве 1 миллион рублей (врачи) и 500 тысяч рублей (средний медперсонал).

Такой мерой поддержки могут воспользоваться медработники, которые ранее не работали в бюджетных медицинских организациях и готовы отработать в выбранном учреждении 5 лет.