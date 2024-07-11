В Вологде представитель оператора сотовой связи оптом продавал сим-карты жуликам

[ Происшествия ]

Официальный представитель УМВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Вологде регионального торгового представителя сотового оператора.

Этот человек был вправе самостоятельно регистрировать сим-карты. Мужчина вносил в договоры липовые паспортные данные несуществующих людей и отправлял эти сведения оператору.

Злоумышленник активировал сим-карты и продавал их в сети заинтересованным лицам. Правоохранители полагают, что доходы от продаж ежемесячно доходили до ста тысяч рублей. Новые номера использовали мошенники, которые выманивали у россиян деньги.

-Неправомерные действия фигуранта причинили вред деловой репутации сотового оператора, - отметила Волк. 

При обысках в квартире вологжанина обнаружили носители информации, мобильные телефоны, модули сим-боксов и порядка шести тысяч сим-карт различных мобильных операторов, в том числе незарегистрированные.  

На подозреваемого завели уголовное дело за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.

Также полицейские задержали еще одного жителя губернского города, ему инкриминируют совершение аналогичного преступления.

телеграм-канал МВД МЕДИА
 

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