В Вологде представитель оператора сотовой связи оптом продавал сим-карты жуликам

Официальный представитель УМВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Вологде регионального торгового представителя сотового оператора.

Этот человек был вправе самостоятельно регистрировать сим-карты. Мужчина вносил в договоры липовые паспортные данные несуществующих людей и отправлял эти сведения оператору.

Злоумышленник активировал сим-карты и продавал их в сети заинтересованным лицам. Правоохранители полагают, что доходы от продаж ежемесячно доходили до ста тысяч рублей. Новые номера использовали мошенники, которые выманивали у россиян деньги.

-Неправомерные действия фигуранта причинили вред деловой репутации сотового оператора, - отметила Волк.

При обысках в квартире вологжанина обнаружили носители информации, мобильные телефоны, модули сим-боксов и порядка шести тысяч сим-карт различных мобильных операторов, в том числе незарегистрированные.

На подозреваемого завели уголовное дело за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации.

Также полицейские задержали еще одного жителя губернского города, ему инкриминируют совершение аналогичного преступления.