Роспотребнадзор заявил, что на пляже в парке Мира в Вологде купаться нельзя

В течение купального сезона Роспотребнадзор проводит мониторинг за качеством воды в местах купания, в том числе неприспособленных. В июне специалисты взяли пробы воды в 29 местах.

По результатам анализов качество воды не соответствует гигиеническим нормативам по микробиологическим показателям в реке Вологде (пляж в парке Мира), реке Шексне (г. Череповец, пляж Первомайский большой, Строитель, Ломоносовский, Зашекснинский), реке Сухоне (г. Великий Устюг, ул. Кирова, новый пляж), реке Юг (с. Кич-Городок, ул. Севлесовская вблизи магазина «Лесник»), озере Сиверское (г. Кириллов, пляж «Нептун»), водохранилище Вытегорское (г. Вытегра, пляж), озере Белое (с. Липин Бор, пляж), реке Угла (п. Шексна, пляж), реке Сивец (п. Кадуй, пляж), реке Молога (п. Устюжна, пляж), реке Колпь (г. Бабаево, пляж), реке Чагодоща (п. Чагода, пляж), реке Юг (г. Никольск, в районе ул. Пионерской), реке Сухона (г. Сокол в районе ул. Капитана Воронина; с. Нюксеница, ул. Набережная, д.29), реки Сямжена (с. Сямжа, у моста), реки Кубена (д. Чирково Усть-Кубенский район; с. Устье в районе впадения р. Петровки; г. Харовск в районе подвесного моста).

Главам муниципалитетов Роспотребнадзор направил уведомления о фактах несоответствия воды в водоемах гигиенических нормативам. Им необходимо проинформировать население, в целях недопущения осложнения эпидемиологической обстановки.