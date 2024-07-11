В Череповце открыли бесплатную благоустроенную парковку

О приятных изменениях горожанам рассказал на своей странице ВКонтакте мэр Череповца Вадим Германов, уточнив, что парковку построили за счет областной казны.

На новом месте рядом со зданием № 135 по Советскому проспекту одновременно можно разместить до 90 машин автомобилей. Площадь бывшей платной, а теперь даровой, парковки расширили, положили асфальт и нанесли разметку.



В этом году, посулил градоначальник, бесплатные муниципальные парковки появятся рядом с поликлиникой на Парковой, у городской больницы на Ломоносова и рядом со зданием миграционной службы.