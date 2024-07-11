ФК «Череповец» всухую разгромил соперника из Твери

Матч состоялся в рамках в 8-го тура первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо».



Все свои мячи череповчане забили после перерыва, с 71-й по 79-ю минуту. Голами отличились Михаил Карамышев, Георгий Александров и Антон Балашов. Для команды Александра Ефименко эта победа стала 7-й со старта турнира, "жёлто-чёрные" по прежнему лидируют в Первенстве III лиги со 100-процентным результатом.



Ещё в одном матче игрового дня встречались соседи по турнирной таблицы. «Олимп» из Вологодского округа на своём поле принимал молодёжную команду кировского «Динамо». Вологжане открыли счёт первыми, в начале второго тайма гол забил Елисей Снегирев. Но затем наши спортсмены получили два мяча в свои ворота. Итог встречи 1:2.



Следующий тур пройдёт 17 июля. В одном из матчей игрового дня встретятся первая и предпоследняя команда сезона. ФК «Череповец» отправится в гости к «Олимпу».