ФК «Череповец» всухую разгромил соперника из Твери

[ Спорт ]

Матч состоялся в рамках в 8-го тура первенства Межрегиональной федерации футбола «Золотое кольцо».

Все свои мячи череповчане забили после перерыва, с 71-й по 79-ю минуту. Голами отличились Михаил Карамышев, Георгий Александров и Антон Балашов. Для команды Александра Ефименко эта победа стала 7-й со старта турнира, "жёлто-чёрные" по прежнему лидируют в Первенстве III лиги со 100-процентным результатом.

Ещё в одном матче игрового дня встречались соседи по турнирной таблицы. «Олимп» из Вологодского округа на своём поле принимал молодёжную команду кировского «Динамо». Вологжане открыли счёт первыми, в начале второго тайма гол забил Елисей Снегирев. Но затем наши спортсмены получили два мяча в свои ворота. Итог встречи 1:2.

Следующий тур пройдёт 17 июля. В одном из матчей игрового дня встретятся первая и предпоследняя команда сезона. ФК «Череповец» отправится в гости к «Олимпу».

ФК "Череповец"
 

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