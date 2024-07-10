Утонувшего при спасении девочки Сергея Быстрова завтра похоронят в Кадуе

Ранее newsvo.ru писал о трагедии, которая случилась 9 июля в Кадуе. Там сорвалась с берега в реку Ворон 12-летняя девочка и начала тонуть.

На помощь бросился 14-летний Сергей Быстров. Он сумел вытолкнуть школьницу на берег, а сам выбраться не смог. Тело позднее достали из воды спасатели. С родителями погибшего парня работают психологи МЧС.

В соцсетях сообщили, что отважного подростка похоронят завтра на родине, в Кадуе на новом кладбище Рукавицкая. Прощание состоится 11 июля по адресу: ул. Строителей, 27, корпус 2,подъезд 1 в 11.30. Отпевание в церкви в 12.00.