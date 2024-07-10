Житель Сокола перевел телефонным жуликам 2,5 млн кредитных рублей

[ Происшествия ]

48-летнему сокольчанину в мессенджере позвонил липовый работник компании, предоставляющей услуги мобильной связи. Собеседник заявил, будто истек срок действия договора, и предложил его продлить, назвав цифры из СМС-сообщения.

После с мужчиной связались фальшивые банковский служащий и сотрудник портала госуслуг. Они предупредили бедолагу, что кто-то пытается оформить на его имя кредит. Чтобы спасти деньги и репутацию, следовало получить в банке губернского города заем, два с половиной миллиона рублей, и снять деньги.

Потом требовалось установить на смартфон специальное приложение и с его помощью перевести через банкомат всю сумму на продиктованные банковские счета.

Мужчина выполнил указания злоумышленников и только потом понял, что его обманули.

В пресс-службе регионального УМВД сообщили, что возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

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