Более 17,6 тысячи жилых домов Вологодчины подготовят к отопительному сезону

Помимо этого, предстоит подготовить 654 котельные и более 10 тысяч километров сетей водо- и теплоснабжения, а также водоотведения. О ходе работ на оперативном совещании губернатору доложила заместитель губернатора Евгения Мазанова.

«Жилищный фонд Вологодской области – это 17 615 многоквартирных жилых домов. Все они должны быть подготовлены к прохождению отопительного сезона и получить паспорта готовности. Учет ведется по основным видам работ: промывка, гидравлические испытания. Еженедельно в каждом муниципалитете специально созданные комиссии ведут мониторинг выполнения работ», – отметила Евгения Мазанова.

В 19 округах и районах специалисты уже приступили к работам на объектах. Они промывают системы теплопотребления и проводят гидравлические испытания. Еще в девяти муниципалитетах работы стартуют 20 июля.

В этом году на Вологодчине строятся пять котельных: в с. Старое Междуреченского округа, в с. Макарово Вологодского округа, в д. Литега Сокольского округа, в с. Шейбухта Междуреченского округа и в с. Сидорово Грязовецкого округа.

Вдобавок, проводится техническое перевооружение и капитальный ремонт шести котельных. Так, на теплоисточнике в п. Полдарсе Великоустюгского округа заменят два котла, столько же – в котельной в д. Игумновская Тарногского округа, а в Грязовце – один котел. В п. Майский Вологодского округа запланирован капремонт дымовой трубы, на котельной в д. Шулма Череповецкого района – замена трех котлов. Кроме того, состоится реконструкция котельной «Южная» в Череповце с заменой котла. Также для 23 котельных закупят новое оборудование.

Евгения Мазанова добавила, что муниципалитеты приступили к формированию нормативных запасов топлива. На сегодняшний день укомплектованность каменного угля составляет 48%, жидкого топлива – 87 %, древесного топлива – 36 % от норматива.