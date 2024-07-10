В зоне СВО погиб череповчанин Дмитрий Гамза

Печальную новость разместили в группе череповецкой школы №18 ВКонтакте.

Там говорится, что выпускник учебного заведения Дмитрий Гамза погиб 22 июня при выполнении боевых задач в зоне СВО.

"В памяти учителей Дима остался добрым,отзывчивым и искренним мальчиком", - отметили педагоги.

По словам учителей, у Дмитрия было много друзей, в трудную минуту всегда старался помочь своим одноклассникам.

Парня характеризуют как трудолюбивого, любящего сына и надёжного защитника.