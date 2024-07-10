В зоне СВО погиб череповчанин Дмитрий Гамза

[ Общество ]

Печальную новость разместили в группе череповецкой школы №18 ВКонтакте.

Там говорится, что выпускник учебного заведения Дмитрий Гамза погиб 22 июня  при выполнении боевых задач в зоне СВО.

"В памяти учителей Дима остался добрым,отзывчивым и искренним мальчиком", - отметили педагоги.

По словам учителей, у Дмитрия было много друзей, в трудную минуту всегда старался помочь своим одноклассникам.

Парня характеризуют как трудолюбивого, любящего сына и надёжного защитника.

"В наших сердцах и памяти ты навсегда останешься героем! Родные и близкие, примите наши искренние соболезнования! Твой класс и твои друзья никогда тебя не забудут," - пишут в комментариях одноклассники бойца.

группа МАОУ "Средняя общеобразовательная школа №18", ВК
 

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