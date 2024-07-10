В зоне СВО погиб череповчанин Дмитрий Гамза

Печальную новость разместили в группе череповецкой школы №18 ВКонтакте.
Там говорится, что выпускник учебного заведения Дмитрий Гамза погиб 22 июня при выполнении боевых задач в зоне СВО.
"В памяти учителей Дима остался добрым,отзывчивым и искренним мальчиком", - отметили педагоги.
По словам учителей, у Дмитрия было много друзей, в трудную минуту всегда старался помочь своим одноклассникам.
Парня характеризуют как трудолюбивого, любящего сына и надёжного защитника.
"В наших сердцах и памяти ты навсегда останешься героем! Родные и близкие, примите наши искренние соболезнования! Твой класс и твои друзья никогда тебя не забудут," - пишут в комментариях одноклассники бойца.