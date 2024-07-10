В Усть-Кубинском районе мужчину госпитализировали после укуса гадюки

Инцидент произошел в деревне Кочурово Усть-Кубинского округа. Туда 64-летний мужчина приехал на дачу из Вологды. Он собирался сесть в машину, когда его неожиданно укусила гадюка. Вологжанина госпитализировали. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион».

В Усть-Кубинской центральной районной больнице мужчине ввели сыворотку-противоядие. После этого он еще несколько дней находился в больнице. Сейчас вологжанина выписали, его состояние здоровья не вызывает опасений.

Это уже третий случай за сезон, когда медикам Усть-Кубинской ЦРБ пришлось столкнуться с лечением людей после укусов змей. Как сообщает заместитель главного врача Усть-Кубинской ЦРБ Мария Тюрина, обычно происходит не больше одного случая за сезон.