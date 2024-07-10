В Череповце пешеход предстал перед судом за выстрел в голову водителя

55-летний череповчанин предстал перед Череповецким городским судом по обвинению в хулиганстве. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

В феврале этого года в Череповце возле торгового центра «Этажи» на ул. М. Горького произошел конфликт между пешеходом и водителем. На фоне этого 55-летний череповчанин выстрелил из аэрозольного пистолета в голову 36-летнему водителю автомобиля «Kia Sorento». Мужчине причинена поверхностная рана лба, которая расценивается как повреждение, не причинившее вреда здоровью.

В судебном заседании подсудимый вину признал. На предварительном следствии пояснил, что, когда он начал переходить дорогу по пешеходному переходу, автомобиль потерпевшего проехал мимо, задев и испачкав его куртку. Затем машина остановилась и перегородила пешеходный переход. Пешеход подошел к автомобилю, чтобы сделать водителю замечание и получить извинение. В ответ на его действия, из автомобиля выскочил молодой человек, стал проявлять агрессию и наносить ему удары кулаками по голове. Тогда пешеход испугался и выстрелил светошумовым патроном над головой нападавшего водителя.

В свою очередь потерпевший рассказал, что выезжал со второстепенной дороги на главную и остановился возле светофора. В этот момент услышал удар в районе задней двери. Выйдя из автомобиля, он увидел ранее незнакомого мужчину, который вел себя агрессивно. Водитель оттолкнул пешехода от себя, при этом каких-либо ударов ему не наносил. Чтобы избежать конфликта, мужчина решил уехать и уже пошел к автомобилю, когда пешеход в упор выстрелил ему в голову. Показания потерпевшего подтвердились показаниями очевидцев конфликта.

Череповецкий городской суд признал стрелявшего пешехода виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года условно с испытательным сроком на такой же период.