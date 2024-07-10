На Вологодчине увеличили количество объектов ЖКХ для ремонта

[ Общество ]

В Вологодской области увеличилось количество объектов жилищно-коммунального хозяйства, которые будут построены или реконструированы в этом году. Планы в сфере жилищно-коммунального хозяйства стали одной из главных тем оперативного совещания в Правительстве Вологодской области, которое прошло вчера.

«Мы перекладываем уже не 94 километра сетей по области, а 103 километра. Плюс 15 километров в Череповце – 5 километров по инвестиционной программе «Газпромтеплоэнерго» и 10 километров межквартальных сетей на 27 участках в Заречье», – рассказал врио губернатора области Георгий Филимонов.

Кроме того, Георгия Филимонов добавил, что восемь населённых пунктов будут обеспечены в этом году чистой питьевой водой.

Ранее было запланировано построить или реконструировать 80 объектов ЖКХ в регионе в этом году. Теперь их количество увеличили до 87.

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