У Ангела-скрипача в Соляном саду Череповца отобрали смычок

Об акте вандализма рассказали в череповецком культурно-досуговом центре «Единение».



Неизвестные вандалы сломали скрипку и бросили смычок рядом.

Внимательные пользователи соцсетей рассказали, что Ангел в этом году уже терял смычок:

- Смычка не было уже 2 мая! Или это уже во второй раз? - задались вопросом комментаторы.

Им подтвердили, что фигурка уже подвергалась нападению весной, но ее привели в порядок.

На этот раз арт-объект отреставрируют не сразу, а до конца июля: требуется помощь опытного сварщика, который сейчас занят.

