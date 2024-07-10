У Ангела-скрипача в Соляном саду Череповца отобрали смычок

[ Общество ]

Об акте вандализма рассказали в череповецком культурно-досуговом центре «Единение».

Неизвестные вандалы сломали скрипку и бросили смычок рядом.

Внимательные пользователи соцсетей рассказали, что Ангел в этом году уже терял смычок:

- Смычка не было уже 2 мая! Или это уже во второй раз? - задались вопросом комментаторы.

Им подтвердили, что фигурка уже подвергалась нападению весной, но ее привели в порядок.

На этот раз арт-объект отреставрируют не сразу, а до конца июля: требуется помощь опытного сварщика, который сейчас занят. 
 

Канал 12
 

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