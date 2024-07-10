Вологжанина наказали за приглашение на работу наркокурьеров

В феврале 38-летний вологжанин нашел в сети работу. Ему предложили расклеивать листовки с приглашениями трудоустроиться.

В объявлениях было сказано: «Устрой друга к нам на работу и получи 1 200 руб». Также там был размещен куар-код с наименованием профиля в телеграме.

Переходившие по ссылке люди обнаруживали информацию о вакансии «закладчика», а также о возможности купить запрещенные вещества.

Расклейщика, как сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области, задержали на улице Архангельской и составили на него протокол за незаконную рекламу наркотиков.

Мировой судья по участку № 12 оштрафовала нарушителя на четыре тысячи рублей.