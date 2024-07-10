В Вологде при столкновении мотоцикла с машиной пострадал младенец

[ Происшествия ]

Дорожная авария, о которой сообщили в городском отделе ГИБДД, случилась днем 9 июля в Вологде на Окружном шоссе, 11 «А».

24-летний водитель ВАЗ - 2110,  который ехал со стороны Гагарина в направлении Ильюшина,  при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу "Ямаха", которым управлял 28-летний  мужчина. У мотоциклиста по правилам было преимущество: он ехал по главной дороге со встречного направления.

При столкновении травмы получили владелец "Ямахи" и маленькая пассажирка "десятки", девочка  2023 года рождения. Пострадавшие в больнице.

ОГИБДД по г. Вологде
 

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