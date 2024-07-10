В Вологде при столкновении мотоцикла с машиной пострадал младенец

Дорожная авария, о которой сообщили в городском отделе ГИБДД, случилась днем 9 июля в Вологде на Окружном шоссе, 11 «А».

24-летний водитель ВАЗ - 2110, который ехал со стороны Гагарина в направлении Ильюшина, при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу "Ямаха", которым управлял 28-летний мужчина. У мотоциклиста по правилам было преимущество: он ехал по главной дороге со встречного направления.

При столкновении травмы получили владелец "Ямахи" и маленькая пассажирка "десятки", девочка 2023 года рождения. Пострадавшие в больнице.