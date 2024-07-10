Вологжанин за ночь пытался угнать две машины

Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицию вызвал 75-летний пенсионер. Ночью кто-то пытался угнать его УАЗ, припаркованный во дворе на Горького. Злоумышленник соединил провода зажигания, но завести машину у него не получилось.

Позднее поступила жалоба на попытку угона от еще одного жителя губернского города.

Оперативники поймали виновника, 22-летнего парня. Тот признался, что решил угнать отечественный внедорожник, возвращаясь от друзей, чтобы доехать до дома. Потерпев неудачу с УАЗом, он вскрыл "четверку", но угонщика спугнули прохожие.

Возбуждено уголовное дело.