Вологжанин за ночь пытался угнать две машины

[ Происшествия ]

Об инциденте сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Полицию вызвал 75-летний пенсионер. Ночью кто-то пытался угнать его УАЗ, припаркованный во дворе на Горького. Злоумышленник соединил провода зажигания, но завести машину у него не получилось.

Позднее поступила жалоба на попытку угона от еще одного жителя губернского города.

Оперативники поймали виновника, 22-летнего парня. Тот признался, что решил угнать отечественный внедорожник, возвращаясь от друзей, чтобы доехать до дома. Потерпев неудачу с УАЗом, он вскрыл "четверку", но угонщика спугнули прохожие.

Возбуждено уголовное дело.

УМВД РФ по Вологодской области
 

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