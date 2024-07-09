Ориентация на качественные фермерские продукты - современный тренд России

Товары, произведенные в Вологодской области, вызывают доверие у потребителей. Взять хотя бы нашу молочную продукцию. Уже много лет она – визитная карточка региона, прославляющая Вологодчину не только на всю Россию, но и на многие зарубежные страны.







Чтобы вологодские гастрономические бренды жили дальше и продолжали оставаться востребованными, сегодня в Русском Доме провели очередную стратегическую сессию «Сделано на Вологодчине». Это не только вопросы развития пищевой промышленности, но и агропромышленного комплекса, дающего необходимое сырье для производства.







"На мозговой штурм собрались эксперты, среди которых представители известных вологодских брендов, предприниматели, которые не понаслышке знают, какие западания есть в этих сферах. В ходе обсуждения были предложены хорошие идеи по развитию отраслей: помощь власти в открытии агростартапов, развитие малых фермерских хозяйств, изменение формата выставок, бесшовный заход в федеральные сети, создание в муниципалитетах семейных фермерских проектов. Все вопросы проанализируем и вошьем в Стратегию развития Вологодчины. Благодарю за продуктивную встречу!" - заявил Сергей Жестянников.



