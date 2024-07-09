Хоккеист из Череповца Павел Бучневич продлил контракт с клубом НХЛ

В следующем сезоне у игрока будет действовать последний год контракта со средней зарплатой 5,8 млн долларов.



По данным CapFriendly (КэпФрендли), в новом контракте прописан запрет на обмен без согласия игрока с 2025 по 2029 годы. В последние два сезона будет действовать ограничение на обмен (стоп-лист из 20 и 15 команд соответственно).



За три сезона в «Сент-Луисе» Павел провел 216 матчей в регулярных чемпионатах НХЛ и набрал 206 (83+123) очков, сообщает Sports.ru.

И в продолжение хоккейной темы. 20 июля пройдёт уникальный матч, в котором сыграют лучшие игроки Континентальной хоккейной лиги и российские игроки Национальной хоккейной лиги. За команду "Звезд КХЛ" выступить воспитанник череповецкой «Северстали» Вадим Шипачев, а за "Звезд НХЛ" сыграет Павел Бучневич.