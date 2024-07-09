Два рыбака утонули в Сухоне под Тотьмой

Два жителя села имени Бабушкина оправились порыбачить вечером 6 июля. Мужчины решили плыть на резиновой лодке по Сухоне.

Воскресным утром тело хозяина судна обнаружили в воде неподалеку от поселка Усть-Царева в Тотемском округе. Лодку выловили в нескольких километрах от места, где нашли труп.

Днем 8 июля из реки достали тело второго рыбака.

В региональном СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).



Причину гибели рыбаков установят в ходе судебно-медицинских экспертиз.