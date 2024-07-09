Железнодорожный переезд на въезде в Сокол отремонтируют

Завтра, 10 июля, стартует ремонт ж/д переезда на въезде в Сокол. Состояние дорожного покрытия сегодня обсудили в ходе оперативного совещания в Правительстве Вологодской области.

«Жители жалуются на плохое состояние железнодорожного переезда на въезде в город Сокол и отписки муниципальной администрации. Переезд должен быть приведен в порядок, чтобы устранить километровые пробки», – поручил врио губернатора области Георгий Филимонов.

Сергей Рябинин, временно исполняющего полномочия главы Сокольского округа, считает, что требуется капитальный ремонт переезда.

Сейчас с руководством предприятия-собственника переезда достигнута договоренность о проведении работ с использованием более устойчивых материалов. Собственник уже договаривается с подрядчиком, приобретает асфальт и завтра приступает к ямочному ремонту переезда.

Добавим, ранее, весной и в начале лета этого года, была проведена подсыпка примыкающего к путям дорожного полотна щебнем, но это решало проблему только на короткое время.