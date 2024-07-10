Зарплата «неуказных» работников бюджетной сферы увеличилась на 10%

С 1 июля этого года у «неуказных» бюджетников увеличилась заработная плата на 10%. На эти цели из областного бюджета направят почти 4 миллиарда рублей. В этом году уже выделено 832,5 миллионов рублей. Далее, в 2025 и 2026 годах, ежегодно будет выделяться 1 280,8 миллионов рублей.

Изменения касаются работников, которые не были учтены в майских указах Президента РФ. В частности, уже в августе увеличенную зарплату получат завхозы, водители, слесари, лифтеры, администраторы, кастелянши, психологи, повара, спортсмены-инструкторы, тренеры, инструкторы, механики, диспетчеры, пожарные, инструкторы противопожарной профилактики, спасатели, экономисты, юристы, инженеры по охране труда и другие. То есть все те, кто работает в государственных и муниципальных учреждениях, но не занимаются напрямую медицинской или педагогической деятельностью.