Одним яком больше: в Великом Устюге родился мохнатый теленок

[ Общество ]

Новый обитатель появился на свет в вотчине главного зимнего волшебника страны в Великом Устюге.

Там в филиале Московского зоопарка у четы яков Добрыни и Настеньки родился пушистый малыш.

Сразу после появления на свет ветврачи обследовали новорожденного и пришли к выводу, что он здоров. Настенька оказалась заботливой мамой: она кормит младенца и постоянно находится с ним рядом.

Пол малыша в зоосаде Деда Мороза пока не сообщили. Имя тоже пока держат в секрете (а может, еще не придумали, как назовут теленка).

Зоосад в вотчине Деда Мороза, ВК
 

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