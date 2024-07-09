Одним яком больше: в Великом Устюге родился мохнатый теленок

Новый обитатель появился на свет в вотчине главного зимнего волшебника страны в Великом Устюге.

Там в филиале Московского зоопарка у четы яков Добрыни и Настеньки родился пушистый малыш.



Сразу после появления на свет ветврачи обследовали новорожденного и пришли к выводу, что он здоров. Настенька оказалась заботливой мамой: она кормит младенца и постоянно находится с ним рядом.



Пол малыша в зоосаде Деда Мороза пока не сообщили. Имя тоже пока держат в секрете (а может, еще не придумали, как назовут теленка).