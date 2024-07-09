Картины известных художников впервые покажут в Кириллове

В честь столетнего юбилея Кирилло-Белозерского музея-заповедника откроется выставка Пермской художественной галереи.

Произведения известнейших художников XVIII-XIX столетий уже доставлены в выставочный центр «Народный дом». В частности, картины Архипа Куинджи, Исаака Левитана, Карла Брюлова, Ивана Шишкина, Ильи Репина, Василия Верещагина и других популярных авторов того времени, а также скульптура Евгения Лансере, Петра Клодта и Павла Трубецкого будут представлены в экспозиции. В настоящее время осуществляется монтаж выставки «Пермский музей в Кириллове».

«Выставка из Пермской художественной галереи станет первой из серии проектов, которые мы планируем провести с целью знакомства наших посетителей с произведениями русского искусства из художественных галерей и музеев страны. Выставка «Пермский музей в Кириллове» – это подарок от двух юбилеев Перми нашему столетию. Мы смогли договориться о показе русского искусства XVIII-XIX веков, которое даёт представление о путях развития русского искусства этого периода. Уверен, посетителям будет очень интересно», – сообщает генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Шедевры мастеров русского искусства представят в выставочных залах Кирилло-Белозерского музея-заповедника уже 12 июля. Всего в экспозицию вошли 58 произведений.

В прошлом году на Пермском музейном форуме Кирилло-Белозерский музей-заповедник подписал договор о сотрудничестве с Пермской художественной галереей. Выставка «Пермский музей в Кириллове» – первый совместный проект двух институций. Экспозиция будет работать до 15 сентября.