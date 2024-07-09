В Вологде начался конкурс по выбору подрядчика на проектирование набережной

Средства на разработку проектно-сметной документации выделены из бюджета области, также на эти цели предусмотрено городское софинансирование.

«Подать заявку на разработку проекта можно до 19 июля - конкурс по выбору подрядчика на проектирование набережной реки Вологды уже стартовал. Организация, которая займется разработкой такого проекта, будет определена 26 июля. Контракт планируют заключить в начале августа. К ноябрю 2025 года проектно-сметная документация должна быть готова», – сообщил врио губернатора Вологодской области Георгий Филимонов.

Проектно-сметная документация будет разработана для обоих берегов реки Вологды. Участок начинается на от строящегося Некрасовского моста и заканчивается домом № 47 на Советском проспекте по правому берегу и домом № 145 на улице Горького по левому берегу. Ориентировочная площадь проектирования составляет 83 гектара.

По всей протяженности набережной, 10 километров, планируют укрепить берега, организовать вело-пешеходное движение, разместить смотровые площадки и амфитеатры, обустроить спуски к воде и тротуары из гранитной брусчатки. Кроме того, проектом будет предусмотрено обновление существующих и возведение новых вело-пешеходных мостов, создание причалов с возможностью размещения дебаркадеров и причаливанием прогулочных катеров и лодок.

Вдоль набережной планируют установить торговые объекты, туалетные модули, контейнеры для сбора мусора, навигационные панели, указатели для туристов и зоны Wi-Fi. Также будут продуманы стоянки, в том числе туристических автобусов и с местами для маломобильных групп населения.

Особое внимание уделят освещению. Так, проектом будет предусмотрена архитектурная подсветка как самой набережной, так и фасадов зданий в вариантах будничного и праздничного освещения.

Добавим, провести благоустройство набережной реки Вологды планируется к 880-летнему юбилею города, который будет отмечаться в 2027 году.