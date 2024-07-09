Названо число вологжан и гостей города, прокатившихся на экскурсионных автобусах

Экскурсионные маршруты, о которых ранее сообщал «Город Во», пользуются большим спросом. На прошедших выходных они совершили по два рейса в день: в 10 утра с заездом в Семёнково и в 13 часов – по городу.

В 13:00 по Вологде проехали 36 человек, из них девять детей (70% – вологжане, 30 % – туристы). А в 10:00 в Семёнково уехали 29 человек, из них шесть детей (60% – вологжане, 40% – туристы).

В следующие выходные экскурсионный автобус снова будет работать. Билет можно приобрести перед поездкой прямо в автобусе или заранее записаться по номеру 8 800 200-16-77.

Маршрут начнётся у арт-объекта «Птица Говорун» на улице Сергея Орлова, там вологжан будет ждать автобус. Это место станет и конечной станцией. Участники экскурсии посетят основные достопримечательности в центральной части города. Маршрут, стартующий в 10 утра, длится три часа. Подача автобуса в 09:45.

10:00 — посадка гостей на ул. С. Орлова, 6 («Птица Говорун»), далее: пр. Победы — ул. Ленинградская — ул. Маяковского (выход группы — памятник Герасиму, «Дверь», набережная, деревянные особняки) — ул. Маяковского (выход группы — памятник 800-летию) — ул. Воровского — ул. Октябрьская (выход группы — Дом вологодского масла) — ул. Герцена — ул. Яшина — Советский пр. (выход группы — пл. Революции) — ул. М. Ульяновой — ул. Ленина — ул. Зосимовская (выход группы — «Красный Мост», памятник фонарю) — ул. Ленина — ул. Чернышевского, 56 (выход группы у комплекса «Заречный квартал»);

11:30–12:00 — переезд в Архитектурно-этнографический музей «Семёнково» (дер. Семёнково);

12:00–12:30 — Архитектурно-этнографический музей «Семёнково» (дер. Семёнково);

13:00 — ул. С. Орлова, 6 (высадка группы).

Маршрут, который начнётся в 13:00, рассчитан на час.

13:00 — посадка гостей на ул. С. Орлова, 6 («Птица Говорун»), далее: пр. Победы — ул. Ленинградская — ул. Маяковского (выход группы — памятник Герасиму, «Дверь», набережная, деревянные особняки) — ул. Маяковского (выход группы — памятник 800-летию) — ул. Воровского — ул. Октябрьская (выход группы — Дом вологодского масла) — ул. Герцена — ул. Яшина — Советский пр. (выход группы — пл. Революции) — ул. М. Ульяновой — ул. Ленина — ул. Зосимовская (выход группы — «Красный Мост», памятник фонарю);

14:00 — ул. С. Орлова, 6 (высадка группы).

Количество мест ограничено – 40 на каждую экскурсию. Обращаем внимание, что в программе возможны изменения.