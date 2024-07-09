В Вологде мотоциклист без прав испортил машину гаишников

Гаишники заметили на Козлёнской заметили мотоцикл без номеров, которым управлял парень без шлема.

Требование инспекторов об остановке мужчина проигнорировал и прибавил газ. Догнали его только в Лосте на Пионерской. Мотоциклист начал драться с полицейскими, последним пришлось использовать наручники.

Не успокоился нарушитель и после того, как его усадили в патрульный автомобиль. Он несколько раз пнул по стеклу задней правой двери машины, разбив его.

В ходе проверки выяснилось, что у 20-летнего задержанного нет водительских прав. На него составили протоколы за административные правонарушения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за применение насилия в отношении представителей власти.